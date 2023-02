CSJ no otorga amparos solicitados por partido Podemos

La Corte Suprema de Justicia decidió no otorgar los amparos provisionales solicitados por el partido Podemos con el cual buscaba que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera a Roberto Arzú y David Pineda como candidatos a la presidencia del país.



Los magistrados de la Corte Suprema de justicia decidieron rechazar las acciones de amparo que presentó el partido Podemos.

Lo que buscaban con esta acción legal era dar marcha atrás a la decisión del tribunal Supremo Electoral de no inscribir al binomio presidencial conformado por Roberto Arzú y David Pineda.



Según explican las autoridades de la Corte, de los 5 amparos interpuestos por personas allegadas a la agrupación política, 4 de estos no fueron conocidos ya que las personas que interpusieron las acciones no son las facultadas para hacer el requerimiento, entre estos el propio binomio y un ciudadano de nombre Jorge Figueroa.



Mientras que en el amparo solicitado por el partido, la corte indicó que no se le puede otorgar el amparo ya que las circunstancias no lo hacen aconsejable.



De momento, los integrantes de Podemos aseguran que esperan la notificación oficial para así decidir que otras acciones pueden emprender tras la negativa de la corte.

