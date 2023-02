Sala no otorga amparo por revocación de orden de captura contra Mynor Moto

La Sala Cuarta De Apelaciones no otorgó amparo provisional al Ministerio Público para dar marcha atrás a la decisión de revocar la orden de captura en contra del ex juez Mynor Moto, por lo que procederán a impugnar dicha decisión.



Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones decidieron no otorgar amparo provisional a la Fiscalía Contra la Corrupción con el cual pretendían dar marcha atrás a la decisión del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de revocar la orden de captura en contra del ex juez Mynor Moto dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.



Según se indicó por el ente investigador, la notificación del rechazo a la protección provisional se recibió la tarde del pasado jueves, situación por la cual no se descarta que en las próximas horas se presente la apelación en contra del fallo ante la Corte Suprema de Justicia.



Mientras esto se dilucida, la orden sigue sin efecto a favor de Moto, quien continúa a la espera de que se dicte una fecha para presentarse a rendir primera declaración en este caso donde el Ministerio Público lo señala de supuestamente haber beneficiado de forma anómala a implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango cuando este era el juez de dicho proceso.

Por Sergio Osegueda