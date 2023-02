MP investiga denuncia por posible acarreo de votantes para las elecciones

El Ministerio Público investiga una denuncia por posible acarreo de votantes para las próximas elecciones en la cual se señala de actividades anómalas para la inscripción de ciudadanos ante el padrón electoral en lugares donde no residen.



La Fiscalía contra delitos electorales investiga una denuncia presentada por una persona individual en donde se señala de actividades irregulares de acarreo de personas a centros de empadronamiento.



Según el Ministerio Público, por mantener el cuidado de la investigación únicamente se da a conocer que se cuenta con un listado de personas que aparentemente fueron trasladadas de otra localidad hacia diferentes municipios y que podrían estar mintiendo en su sitio de residencia para que el día de3 las elecciones, votar por otras autoridades que no les corresponde, por lo que se ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral información sobre el historial de votaciones de dichas personas así como el registro de sus domicilios para hacer los cotejos necesarios.



De llegarse a determinar que existió este movimiento irregular y que las personas mintieron en sus datos para poderse empadronar en otro lugar que no les correspondía, se podría emprender la persecución penal de los llamados acarreados, ya que podrían haber incurrido en el delito de perjurio según el código penal, el cual es sancionado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión además de una multa de 50 a mil quetzales.

Por Sergio Osegueda