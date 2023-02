CSJ fija plazo a CABAL para presentar argumentos, Podemos acciona en la CC

Mientras la Corte Suprema de Justicia fija un plazo al partido CABAL Para que presente sus argumentos por el amparo presentado, Podemos acciona ante la Corte de Constitucionalidad tras rechazarles los amparos.



Luego que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia rechazara una serie de amparos interpuestos por diferentes partidos políticos, muchos de estos procedieron a la colocación de impugnaciones.



En el caso de partido Podemos, a quien la semana pasada le rechazaron 5 amparos que buscaban dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir al binomio presidencial encabezado por Roberto Arzú, la agrupación procedió a colocar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, para que así el alto tribunal decida si debe o no aceptarse el amparo provisional solicitado.



Mientras tanto, en otro de los amparos solicitados, la Corte Suprema de Justicia dio un plazo de 48 horas al partido Cabal para que presente sus argumentos de porque solicita que se acepte su amparo en definitiva con el cual buscan que Zury Ríos no sea inscrita como candidata a la presidencia por parte del partido Valor.



Se espera que otras acciones sean interpuestas por otros partidos para conocer las decisiones de los tribunales del país ante los diferentes alegatos electorales.



Por Sergio Osegueda



