Envían a juicio a otro implicado en muerte de alcalde electo de Concepción, Sololá

El juzgado de mayor riesgo C decidió enviar a juicio a un tercer implicado en la muerte del alcalde electo Basilio Juracan ocurrido en octubre de 2015 en Concepción, Sololá, de donde ya se emitió condena contra otros dos implicados.



Samuel Lopic Jucarán, tercer procesado en el caso del linchamiento del alcalde electo de Concepción, Sololá, hecho ocurrido en octubre de 2015, deberá ser sometido a juicio según la decisión de la juez de mayor riesgo C, Silvia de León, al encontrar elementos en su contra que a su criterio debe ser discutido ante un tribunal.



Lopic, deberá enfrentar juicio por los delitos de asesinato, lesiones leves e incendio agravado, debate que se realizara ante el Tribunal de Mayor Riesgo C.



Por este caso, hace dos semanas el mismo tribunal condenó al ex alcalde de la localidad Cruz Lopic y a Rolando Juracán a 17 años de prisión por el delito de asesinato.

Por Sergio Osegueda