Sala rechaza amparo a Juan Francisco Sandoval por solicitud de extradición

La Sala Segunda de Apelaciones rechazó un amparo solicitado por la defensa del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, con el cual buscaba revertir la solicitud de extradición girada en su contra dentro del caso contra José Rubén Zamora.



Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones del ramo penal decidieron rechazar un amparo promovido por la defensa del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien buscaba dejar sin efecto la solicitud de extradición que fue autorizada en su contra por parte del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia penal, dentro del caso de lavado de dinero que vincula al periodista José Rubén Zamora.



En la petición, la defensa aseguró que los delitos por los cuales se había solicitado su extradición no están contemplados dentro del tratado, sin embargo los magistrados indicaron que al analizar la resolución del juez Freddy Orellana, la misma estaba apegada a derecho, por lo que la petición era notoriamente improcedente.



Por tal razón, la solicitud de extradición se mantiene vigente por los delitos de denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.



Por su parte la defensa de Sandoval, afirma que apelará el fallo.

Por Sergio Osegueda