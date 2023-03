Diputado José Ubico no se presenta a entregar descargos por antejuicio

El diputado José Armando Ubico no se presentó a entregar pruebas de descargo por el proceso de antejuicio en su contra, por lo que ahora queda a su criterio si quiere o no entregar su defensa según la decisión del pesquisidor.



Para este martes se tenía previsto que el diputado José Armando Ubico se presentara ante el juez pesquisidor Freddyn Fernandez para entregar las pruebas de descargo ante el proceso de antejuicio que se lleva en su contra, sin embargo este no se presentó.



Según se dio a conocer, el abogado del parlamentario presentó una excusa, no obstante, el pesquisidor afirma que la citación era para el diputado y no para el abogado por lo que al no presentarse a entregar los descargos requeridos para el proceso, Fernández decidió apercibir a Ubico, de modo que este decida ahora cuando debe entregar su defensa, siempre y cuando este sea dentro del plazo estipulado en ley para que le pesquisidor entregue el debido informe a la Corte Suprema de Justicia, donde debe recomendar si se retira o no la inmunidad del funcionario.



Para esto, Fernández tiene aún poco más de un mes para realizar el informe y trasladarlo a los magistrados.



En este caso, el Ministerio Público busca retirarle la inmunidad a Ubico, luego que Estados Unidos lo solicitara en extradición por la supuesta comisión de delitos de narcotráfico cometidos en ese país.

Por Sergio Osegueda