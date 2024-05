Corte de Constitucionalidad respalda inmunidad del alcalde de Esquipulas Palo Gordo en caso de narcotráfico

En 2021, la Fiscalía contra Delitos de Narcoactividad inició una investigación contra un grupo de alcaldes a quienes se les señalaba la posible participación en actos de narcotráfico, principalmente en la región suroccidental del país.

Como consecuencia, solicitó una serie de antejuicios, incluyendo el del alcalde de Esquipulas Palo Gordo, Exadillas Ramos, para que se le retirara la inmunidad y se procediera a investigarlo.

Sin embargo en 2022, la Sala Mixta de Apelaciones de San Marcos determinó que lo presentado por el Ministerio Público no era suficiente y por lo tanto no se le retiraba la inmunidad a Ramos por lo que este no puede ser investigado.

Tras los procesos de impugnación respectivos, el pasado 11 de marzo, finalmente la Corte de Constitucionalidad dio a conocer su falló ante la apelación presentada por la fiscalía, rechazando la misma.

A criterio de la Corte, la sala hizo un análisis correcto de la petición y por lo tanto, confirma la decisión de no retirarle la inmunidad a Ramos.

En este caso, el Ministerio Público lo señala por abuso de autoridad, lavado de dinero, asociación ilícita y conspiración para el comercio. Sin embargo, tras la decisión del tribunal constitucional, la investigación en su contra no puede llevarse a cabo.

A pesar de las negativas a las peticiones del ente investigador y las resoluciones que benefician a Ramos, en abril pasado, el Ministerio Público presentó una nueva solicitud de antejuicio contra el jefe edil y su hermano, ya que Estados Unidos los ha requerido en extradición por la comisión de delitos de narcotráfico supuestamente cometidos en ese país.

Por: Sergio Osegueda