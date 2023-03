Rechazan petición de medida sustitutiva a dos implicados en caso “Diario Militar”

El juzgado de mayor riesgo B rechazó la petición de otorgar medida sustitutiva a dos implicados en el caso diario militar, luego que la defensa no argumento el por qué ya no podrían obstaculizar la investigación.



La defensa de Alix Barillas Soto y Enrique Cifuentes de la Cruz ambos implicados en el caso Diario Militar, solicitaron la posibilidad de ser beneficiados con una medida sustitutiva por considerar que no existen peligros para que estos puedan intervenir en el proceso.



Según la defensa, los implicados no tienen riesgo de darse a la fuga por sus condiciones de salud y otros aspectos por lo que se solicita el beneficio.



Sin embargo la juez de mayor riesgo B, Eva Recinos, rechazó la petición pues aunque los acusados tengan arraigo, no se logro desvanecer que estos puedan influir en testigos y así provocar interrupción en el proceso.



En este caso aún se espera que se lleve acabo la audiencia de ofrecimiento de prueba para posteriormente realizar el juicio en contra de los señalados.

Por Sergio Osegueda