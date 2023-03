Suspenden audiencia de etapa intermedia contra Víctor Alvarizaes en caso “Día de la Madre”

El juzgado Quinto Pluripersonal de primera Instancia penal ha suspendido la audiencia de etapa intermedia en un quinto proceso contra el ex alcalde de santa Catarina Pínula, Víctor Alvarizaes.



Para este miércoles se tenía previsto que se llevará a cabo la audiencia de etapa intermedia en un quinto proceso penal en contra del ex alcalde de Santa Catarina Pínula, Víctor Alvarizaes ante el juzgado quinto pluripersonal de primera instancia penal.



En este caso, se le señala del delito de abuso de autoridad con fines electorales, pues en 2015 supuestamente utilizando recursos de la comuna que dirigía realizó una actividad bajo la fachada de celebrar el Día de la Madre, pero por el contrario la misma fue utilizada para promover al candidato del partido Lider por el cual este también buscaba ser reelecto.



No obstante la audiencia no se puedo llevar a cabo ya que el representante de la fiscalía contra delitos electorales no se presentó pues tenía 3 audiencias más que atender

por lo que el juez decidió aplazar la audiencia para discutir si debe enfrentar juicio o no por este caso para el próximo 5 de mayo.



Además de este Alvarizaes enfrenta otros 4 procesos, uno por supuestos nombramientos ilegales, otro por una supuesta campaña negra y los que comparte con el ex alcalde Antonio Coro por el caso Cambray y la supuesta entrega de una indemnización anómala.



Por Sergio Osegueda