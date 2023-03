Autorizan segunda solicitud de extradición contra Thelma Aldana

El juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó una segunda petición de extradición en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana por su vinculación al caso Edificio zona 5.



A petición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, el juez suplente del Juzgado Segundo Pluripersonal de primera Instancia Penal, Rudy Bautista autorizó que Guatemala plantee una segunda petición en extradición en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana al gobierno de Estados Unidos.



Según se explica por autoridades del Ministerio Público, la petición se realiza por la posible participación de Aldana dentro del caso de la compra sobrevalorada de un edificio para el ente investigador el cual fue adquirido por 35 millones de quetzales durante su administración.



En tal sentido la petición de extradición se realizará por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Con la autorización del juzgado, se espera que la solicitud sea enviada a la secretaria de la Corte Suprema de Justicia para que esta la haga llegar a la cancillería guatemalteca quien deberá entregarla a las autoridades Estadounidenses y así estos analicen si hacen la entrega o no de Aldana.



En este caso, Mynor Lobos decidió aceptar su culpabilidad al someterse a la ley de aceptación de cargos por el delito de testaferrato, por lo cual el 17 de febrero pasado este hizo pública una disculpa al pueblo de Guatemala como parte de su sentencia.



Así también se tiene previsto que el próximo 22 de marzo se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia para 6 implicados más quienes deben conocer si van o no a juicio por este caso.



Esta es la segunda petición de extradición en contra de Aldana, pues en noviembre del año pasado el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó que se hiciera la petición por la posible vinculación al caso de una presunta plaza fantasma entregada al difunto decano de la facultad de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gustavo Bonilla.

Por Sergio Osegueda