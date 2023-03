Sin sentencia firme: Cuatro condenados en caso Lago de Amatitlán piden medida sustitutiva

Cuatro condenados dentro del caso Lago De Amatitlán han solicitado la posibilidad de una medida sustitutiva al considerar que ya cumplieron la pena impuesta y su sentencia aún no ha quedado firme.



Cuatro condenados dentro del caso Lago de Amatitlán, han solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo C que les conceda el beneficio de la medida sustitutiva al considerar que las penas a las cuales fueron condenados ya fueron cumplidas, sin que a la fecha se logre establecer si dichas sentencias quedan firmes o no.



Se trata de Lizbeth María Alonzo Azurdía, ex directora de Amsa, Sandra Nineth García España, ex directora administrativa, Juan Edy Estuardo Días Ex subdirector y Pablo Roberto Gonzáles ex secretario específico para temas del agua.



En este caso, los defensores afirmaron ante el tribunal que todos fueron condenados a 7 años de prisión por el delito de asociación ilícita, mientras que por el delito de fraude a 5 años conmutables, mientras que estos llevan 7 años y 2 meses en prisión preventiva a la espera que se resuelva aún un recurso de casación que podría determinar si la sentencia queda firme o bien aún se sigue impugnando ante la Corte de Constitucionalidad.



De momento aún se espera la respuesta del tribunal sobre si otorga o no el beneficio o bien estos deberán continuar en prisión.

por Sergio Osegueda