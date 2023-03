Registrador de Ciudadanos: Posible “mala interpretación” entre TSE y MP por Manuel Baldizón

Tras los desacuerdos entre el TSE y el MP por los tiempos del traslado del informe de los procesos abiertos en contra de Manuel Baldizón, el registrador de ciudadanos asegura que desde el 27 de febrero tenían información solicitada a la FECI.



Durante las últimas horas ha habido discrepancias entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público por la situación de Manuel Baldizón, ya que el TSE asegura que el MP entregó los informes de los procesos judiciales de Baldizón hasta el 13 de marzo, mientras que el Ministerio Público menciona que fueron entregados desde el 27 de febrero del presente año.



El Registrador de Ciudadanos, quien fue el primero en no inscribir a Manuel Baldizón, aseguró que desde que recibió el expediente de los candidatos a diputados por parte del partido CAMBIO solicitó informes a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y al Organismo Judicial.



Ramiro Muñoz señaló que pudo haber “una mala interpretación” entre magistrados del TSE y el Ministerio Público, esto luego de que la FECI señala que el pleno de magistrados ya tenían conocimiento de los procesos en contra de Manuel Baldizón.



El martes 14 de marzo, el pleno de magistrados del TSE aseguró que no había recibido a tiempo la información del Ministerio Público sobre los procesos legales en los cuales está implicado Manuel Baldizón para evaluar si debía o no ser inscrito como candidato a diputado del Congreso de la República.



Mientras que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad asegura que dicha información fue trasladada hace 3 semanas. Incluso resaltó que fueron en dos ocasiones por petición de la presidenta del Tribunal, Irma Palencia.

Por Marcos Cahuex