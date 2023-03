Dan trámite a antejuicio contra alcalde Ricardo Quiñonez

La Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra del alcalde capitalino Ricardo Quiñonez, quien es señalado de los delitos de abusos de autoridad y desobediencia.

Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal dieron trámite a la solicitud de antejuicio planteada en contra del alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñones planteada por el sindicato de la Empresa Municipal de Transporte quien lo acusa de los delitos de abuso de autoridad y desobediencia.



A criterio de la sala es necesario realizar las pesquisas del caso para analizar si se le retira o no la inmunidad, por lo que nombro como juez pesquisidor al presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Saúl Álvarez.



En ese sentido, Álvarez citó este viernes al secretario general del sindicato, Abner García para que ratificara su denuncia en la cual asegura que Quiñonez a hecho caso omiso a por lo menos 10 emplazamientos para reinstalar a por lo menos 240 trabajadores que fueron despedidos de dicha unidad.



Dichas reinstalaciones fueron ordenadas por un juzgado de trabajo desde noviembre pasado, sin embargo a la fecha no han sido ejecutados según indica García.



Por su parte, la Municipalidad de Guatemala …….(estoy pendiente del pronunciamiento que les pedí)…….



Mientras tanto, Álvarez ha escuchado la ratificación y ahora se espera que de una fecha para que Quiñonez se presente a entregar pruebas de descargo y posteriormente se realice el análisis de si se debe o no retirarle el derecho de antejuicio.

Por Sergio Osegueda