Chapín corre hasta el fin del mundo

Miguel Sagastume es un guatemalteco de 57 años que es empresario y ultramaratonista. Miguel se describe como una persona apasionada y aventurera. Sus sueños lo han llevado a recorrer varias ultra maratones en diferentes tipos de terrenos alrededor del mundo. Su disciplina y constancia lo han hecho superarse constantemente y llegar a los rincones más inhóspitos, recónditos y olvidados de nuestro planeta. Su última gran aventura fue completar la ultra maratón 4Desert Challenge en Antártida.

A lo largo de varios años ha ido ganando experiencia, aprendizaje y sabiduría que le gusta compartir con los demás. Miguel se caracteriza por ser una persona que alcanza sus metas, pero que le gusta ser un ejemplo para que otros guatemaltecos y guatemaltecas alcancen las suyas. Pues al final los sueños pueden hacerse realidad con disciplina, constancia, trabajo y corazón.

Entre las aventuras y logros más relevantes con los que cuenta Miguel Sagastume se encuentran los siguientes:

• Ultra Maratón The last Desert Antártida 140km

• Ultra Maratón Gobi Desert Mongolia 250km

• Ultra Maratón Namib Desert Namibia 250km

• Ultra Maratón Atacama Desert Chile 250km

• Ultra Maratón Muskathlon, Narok Kenya 70k

• Ultra Maratón Viñas Guatemala 50km

• Long Distance Bike Tour, New Zealand 1,200km

• Long Distance Bike Tour, España 1,000km

• Chelan Man Half Ironman, Chelan Washington.