Se aplaza audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso TCQ

Por ausencia de un defensor, audiencia de ofrecimiento de prueba para 5 implicados en el caso TCQ se atrasa dos semanas más.

Para este lunes se tenía previsto que el juzgado de mayor riesgo B llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba para 5 implicados en el caso Transportes de Contenedores Quetzales, quienes desde 2019 fueron enviados a debate oral y público ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Sin embargo la audiencia se suspendió ya que el abogado de uno de los sindicados no se presentó, por lo que la juez Eva Recinos le dió un plazo de 48 horas para que explique el por qué de su incomparecencia.

En este caso el ministerio Público tiene previsto presentar más de 350 medios de prueba en contra de los acusados, las cuales esperan sean admitidas para el juicio correspondiente en contra del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, su ex asistente Mario Ruano San José, el ex secretario general Gustavo Martinez y los implicados Julio Esquivel Orellana y Lazaro Reyes Mata.

Por Sergio Osegueda