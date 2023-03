Edmond Mulet asegura persecución en su contra por solicitud de antejuicio

El candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, se pronunció con respecto a la solicitud de antejuicio que presentó en su contra el Ministerio Público, que lo señala de la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.



Ante la solicitud de retiro de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el candidato a la presidencia de la República por el partido político CABAL, Edmon Mulet se pronunció señalando que dicha acción es parte de una persecución de quien no está alineado a los intereses del Estado.



Mulet mencionó que, la persecución ya no solo es en contra de periodistas y medios de comunicación, sino que ahora están en contra de candidatos que ya están inscritos, como es su caso.



Dijo que lo estaban señalando de conspirar para obstruir a la justicia, por simplemente defender la libre emisión del pensamiento, al pedir públicamente que cese la persecución contra periodistas.



Además explicó que conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia tomará unos días, pero aún cuando la resolución no fuera a su favor, “su derecho como candidato está garantizado y no hay nada que impida su participación”.



Mulet comparó tal situación como lo hecho en Cuba, Venezuela y Nicaragua, por lo que instó a la población guatemalteca a poner un alto “o muy pronto el país estará sufriendo lo mismo, con el actual patrón de terrorismo que hay en Guatemala.

Por Sergio Osegueda