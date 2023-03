TSE reporta 25,544 candidatos inscritos y no inscritos

Entre inscritos y no inscritos, el TSE ha reportado 25,544 candidatos, conozcamos los detalles.



El Tribunal Supremo Electoral a través de sus redes sociales dio a conocer el informe de candidatos inscritos y no inscritos hasta el 18 de marzo del 2023, a una semana del cierre de inscripciones para las próximas elecciones generales.



Detallaron que han recibido 3,478 expedientes de los cuales 695 son expedientes sin recibir; 78 con solicitud iniciada o enviada y 2,705 recibidos.



Las cifras antes mencionadas se desglosa de la siguiente manera:



23 expedientes para binomio presidencial

42 personas inscritas

4 no han logrado ser inscritas



17 expedientes para Diputados Lista Nacional

282 candidatos inscritos

223 no inscritos



248 expedientes Diputados Distritales

1,256 han sido inscritos

284 candidatos no inscritos



1,880 expedientes Corporaciones Municipales

21,245 candidatos inscritos

1,797 no inscritos



12 expedientes Diputados al Parlacen

169 personas inscritas

242 no inscritas



En total ha habido 25,544, entre personas inscritas y no inscritas para los comicios generales del 2023.

Por Marcos Cahuex