Pesquisidora contra magistrados del TSE modifica cronograma de trabajo

La Comisión Pesquisidora encargada del Antejuicio en contra del Pleno de Magistrados del TSE, acuerda modificar su cronograma de trabajo; para el Jueves 23 de mayo a las 14:00 horas, se ha programado la audiencia al MP y al denunciante de la UNE. Mientras que para el viernes 24 de mayo, serán escuchados los Magistrados Titulares del TSE.

La Comisión Pesquisidora encargada de analizar el antejuicio 246-2023 contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral ha decidido convocar nuevamente al representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, Víctor Guerra, así como al Ministerio Público.

Presidida por el diputado Luis Cáceres, esta comisión ha acordado reprogramar la audiencia para escuchar a los denunciantes, la cual está prevista para el próximo jueves 23 de mayo a las 14:00 horas.

Asimismo, se ha programado que el viernes 24 de mayo se escuchen los testimonios de los magistrados del TSE y del Director de Informática del Órgano Electoral.

Cabe recordar que la semana anterior fueron citados ambas partes denunciantes, sin embargo, Víctor Guerra, ex secretario en funciones de la UNE no acudió para ratificar la denuncia sin manifestar los motivos, de igual forma, los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, no acudieron con el argumento que su integridad física estaba en peligro.

De acuerdo con el expediente 246-2023, la petición del retiro de inmunidad de los magistrados titulares del TSE se debe a un posible fraude durante la segunda vuelta electoral celebrada el año pasado, y donde competían los candidatos presidenciales de los partidos UNE y Movimiento Semilla.

Las presuntas ilegalidades son por las actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado, entre otras supuestas anomalías.

Por Bryan Choy