Capturan a presidente de Fedecocagua por lavado y posible relación con casos Rosenberg y Musa

El Ministerio Publico anunció la captura del presidente de la federación de Cooperativas Agrícolas de productores de Café, Urich Gurtner Kappeler, tras señalarlo de lavado de dinero y una posible conexión con el caso Musa – Rosenberg.



EL Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anuncia la detención del presidente de Fedecocagua, Ulrich Gurtner Kappeler, a quien se le señala de los delitos de lavado de dinero, al utilizar la entidad para supuestos actos ilícitos.

Curruchiche señala que estos hechos fueron puestos de conocimiento ante la extinta CICIG cuando fungía como comisionado Francisco Dallanesse, por lo que investigaran los hechos que pudo cometer el ex comisionado que procuró la posible impunidad de Gurtner dentro del caso.



Cabe destacar que entre los documentos presentados por FECI del caso, existe un documento donde se señala que dicha denuncia se enmarca dentro de las investigaciones que se realizan por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg así como de los empresarios Khalil y Marjorie Musa, registrados en el año 2010.



Tras dar a conocer al caso, Gurtner fue trasladado a la Torre de Tribunales donde aseguro que esto se trata de una venganza en su contra por parte de otros directivos.



Al cuestionársele sobre la posible vinculación del caso a las muertes de Khalil y Marjorie Musa así como de Rodrigo Rosenberg, el directivo aseguro tener una carta que lo exime de cualquier vinculación, misma de la que hace mención la FECI.



Mientras tanto, la FECI asegura que los supuestos hechos delictivos cometidos por Fedecocagua fueron puestos de conocimientos del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, y este no realizó acciones de investigación, por lo cual se iniciaran las indagaciones.

Por Sergio Osegueda