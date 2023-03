Pesquisidor recomienda a CSJ retirar inmunidad a diputado Aldo Dávila

El Juez pesquisidor de los antejuicios propuestos por el presidente Alejandro Giammattei en contra del diputado Aldo Dávila, recomienda a la Corte Suprema de Justicia retirarle la inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público.



El juez pesquisidor Marvin Reyes, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia para conocer los antejuicios propuestos por el presidente de la República Alejandro Giammattei en contra del diputado Aldo Dávila ha recomendado retirarle la inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público.



En este caso Giammattei planteo dos acciones contra el parlamentario en donde lo señala de calumnia y difamación luego de que este en distintas actividades realizara comentarios en contra del mandatario, a criterio de este sin fundamento.



Ante esta situación, el pesquisidor determina que habrían aspectos que es necesario verifique el ente investigador.



De momento, será la Corte Suprema de Justicia la que deba decidir si le retira o no la inmunidad a Dávila, sin embargo esto ha quedado detenido pues el diputado planteo una recusación contra el pleno de magistrados de la Corte al indicar que duda de su imparcialidad, además de que estos ya se han pronunciado en su contra en otros antejuicios planteados, por lo que hasta que no se resuelva la recusación no pueden entrar a conocer si se debe o no retirarle el derecho de antejuicio.



Si en dado caso la Corte acepta la recusación, deberán ser magistrados suplentes los que conozcan las solicitudes formuladas por Giammattei.



Por Sergio Osegueda

