Ligan a proceso y benefician con arresto domiciliar a ex funcionarios de Salud

El juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal ligó a proceso a 3 implicados en el caso del supuesto fraude por 67 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango además de beneficiarlos con medida sustitutiva.



Tras analizar los indicios entregados por la fiscalía contra la corrupción, el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, decidió ligar a proceso penal al ex viceministro de hospitales Gerardo Hernández, al ex director del hospital de Chimaltenango Gerardo Fuentes y a la representante legal de la empresa Voltar Intermedia S.A., Luisa Fernanda Villagran al delito de fraude.



Esto luego de considerar que si existen indicios de posible delito en la adquisición de equipo médico fraccionado en 772 compras para el hospital nacional de Chimaltenango, y del cual se cree fue sobrevalorado por un monto de 67 millones de quetzales.



Sin embargo, Cruz no accedió a la petición de la fiscalía de ligarlos por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.



Así también, el juzgador decidió beneficiarlos con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, prohibición de comunicarse entre sí, prohibición de acercarse al Ministerio de Salud y a los hospitales además del pago de una caución económica de 200 mil quetzales.



Mientras tanto el Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para completar la investigación.



Por Sergio Osegueda

