Avalan inscripción de Marlon Puente, “Pirulo, como candidato a alcalde

El registro de ciudadanos procedió a inscribir a Marlon Puente “Pirulo” como candidato a la alcaldía de Guatemala asegurando que cumple con sus antecedentes penales y policiacos a pesar de la sentencia a la que fue sometido en 2014.



El Registro de Ciudadanos declaro procedente la inscripción de Marlon Puente Rímola, conocido como Pirulo como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por parte del partido cambio.



En la resolución emitida, el registrador señala, que se procedió a la revisión de las constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos extendidas por la Contraloría General de Cuentas y los antecedentes penales y policiacos de los candidatos a cargos de elección popular que aquí se conocen, advirtiendo que dichos documentos gozan de plena validez y vigencia a la presente fecha.



No obstante, no se hace mención a la condena a la que Rímola fue sometido en el año 2014 cuando este fue encontrado culpable del delito de instigación a delinquir luego de que en sus programas este llamara a atacar a simpatizantes de otro equipo de futbol y que terminó con la muerte de Kevin Díaz,



Situación por la cual fue condenado por el juzgado octavo de primera instancia penal a 3 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios, pero al ser sometido a la medida desjudicializadora del criterio de oportunidad, dicha sentencia quedo suspendida, siempre y cuando este no cometiera otro hecho ilícito.

por Sergio Osegueda