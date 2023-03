Bloqueos ocasionaron pérdidas para el comercio formal e informal

Las medidas de hecho que pobladores de Totonicapán y Sololá realizaron en las últimas horas, han generado pérdidas para el comercio formal e informal de Quetzaltenango y de la Región Altiplano.

La Cámara de Comercio afirma que los bloqueos en la carretera interamericana, realizados por pobladores de Sololá y Totonicapán generaron pérdidas en el comercio.

El comercio no solo no tuvo visitas de compradores, sino que los pequeños empresarios no pudieron movilizar sus productos en la región altiplano, uno de ellos perdió sus productos perecederos, tales como la leche porque se quedó parado en los bloqueos.

El bloqueo en la ruta interamericana afectó este lunes y martes la movilidad en el altiplano guatemalteco y hoy en la ruta Cito Zarco que comunica Quetzaltenango con el departamento de Retalhuleu también se vio afectado, porque pobladores exigieron la colocación de túmulos… esta arteria paso más de 6 años en malas condiciones, se acaba de hacerle trabajos de cambio de cinta asfáltica y hoy le colocan túmulos.

Pobladores llaman a no correr en el lugar, de lo contrario tomarán más medidas para evitar accidentes.

Redacción: Óscar de León