Aplazan de nuevo ofrecimiento de pruebas en caso TCQ

El juzgado de mayor riesgo B aplazó una vez más la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso TCQ luego que los abogados aseguran que no hay un orden en lo presentado por el Ministerio Público.



Para este jueves se tenía previsto que el juzgado de Mayor Riesgo B iniciara con la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de 5 acusados que deben enfrentar juicio por el caso de la supuesta concesión anómala de Puerto Quetzal a la empresa Transportes de Contenedores Quetzal, TCQ.



Sin embargo la audiencia no pudo iniciar, ya que tras revisar la papelería presentada por el Ministerio Público, la defensa detecto que no se especificaba contra quien eran las pruebas a presentar.



Los defensores indicaron que entre los documentos era difícil determinar que pruebas son en contra de sus defendidos o si las mismas eran en forma colectiva por lo que solicitaron que se entreguen listados donde se indiquen tales especificaciones.



Ante esto, el Ministerio Público aseguro que estarían trasladando los listados requeridos, sin embargo la juez Eva Recinos determinó que para que todas las partes procesales estén listas era necesario aplazar la audiencia.



Por lo tanto ahora se hará la recepción de la prueba respectiva hasta el próximo 19 de abril.



Por Sergio Osegueda

