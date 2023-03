Francisco Dall’Anese se pronuncia por señalamientos de la FECI

El ex comisionado de la extinta CICIG, Francisco Dall´anesse ha roto el silencio y se ha pronunciado tras los señalamientos realizados por FECI en su contra.



El pasado viernes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dio a conocer un caso de supuesto lavado de dinero cometido en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café, en la cual, el jefe de dicha fiscalía señaló podría iniciar investigaciones contra el ex comisionado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall´anesse, por supuestamente haber entregado un documento en el cual exime de responsabilidades al gerente general de la federación Ulrich Gurtner.



Ante estos señalamientos, finalmente el ex comisionado ha roto el silencio y se desliga de dichas acusaciones.



Según lo dado a conocer por el Ministerio Público dentro de la investigación también se pretende abrir otro proceso contra el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, pues se asegura que este tenía conocimiento del proceso y supuestamente no se habrían iniciado las diligencias del caso.

Por Sergio Osegueda