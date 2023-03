Programan el inicio de juicio contra Juan Francisco Solórzano Foppa

El Tribunal Quinto de Sentencia será el encargado de realizar el juicio en contra del ex superintendente de administración tributaria Juan Francisco Solorzano Foppa señalado de delitos electorales, por lo que ha fijado fecha para llevarlo a cabo.

Luego que el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal recibiera las pruebas a discutir en el debate oral y público, se determinó que será el Tribunal Quinto de Sentencia Penal quien tendrá a su cargo llevar a cabo el juicio en contra del ex superintendente de administración tributaria Juan Francisco Solorzano Foppa para que sea juzgado por el delito de falsedad ideológica con agravación de la pena.



En este caso, la Fiscalía contra delitos electorales, lo acusa de supuestamente haber creado un comité cívico de nombre Agua, el cual fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral con información falsa, pues incluía datos de personas analfabetas además de una persona fallecida



Según las coordinaciones realizadas entre el juzgado y el tribunal se determinó que será el 2 de mayo la fecha en la que Solorzano Foppa deberá presentarse ante los juzgadores para dar inicio al debate y así se determine si este es culpable o inocente de los cargos.



Por este caso, al menos 7 implicados decidieron acogerse a la ley de aceptación de cargos, entre estos el ex analista de la extinta CICIG, Aníbal Argüello.



Actualmente Solorzano presentó papelería ante el registro de ciudadanos para ser inscrito como candidato a la alcaldía de Guatemala por la coalición URNG-Winaq-Semilla, pero aún no se le ha dado respuesta.

Por Sergio Osegueda