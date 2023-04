CC rechaza amparo de PGN y confirma sentencia contra Mauricio López Bonilla

La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación con lo cual deja firme la sentencia dictada en contra del ex ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla dentro del caso Blindados.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación con el cual pretendían que se agregara a la sentencia dictada por el caso blindados una reparación digna a favor del estado de Guatemala.



Sin embargo el tribunal constitucional, determinó que derivado de las multas y la forma de la sentencia emitida no se habían violado ninguno de los derechos de la procuraduría por lo que no se podía acceder a su petición.



Con esta decisión queda en firme la sentencia dictada por el juez Carlos Ruano en contra del ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y el ex viceministro Vinicio Pacheco, quienes deberán enfrentar prisión de 8 años y 5 meses de prisión por el delito de fraude.



En este caso, se les encontró culpables de haber beneficiado a una empresa de un familiar de un asesor del ministerio, para realizar un trabajo de blindaje de vehículos por un monto de 32 millones de quetzales, sin que dicha empresa cumpliera con los requisitos mínimos para realizar el trabajo.



Actualmente Bonilla, se encuentra aún en prisión preventiva por su vinculación a otros cuatro casos de supuesta corrupción, mientras que Pacheco se encuentra gozando de medidas sustitutivas por lo que al llegar la sentencia al juzgado de ejecución, este deberá ingresar a prisión a cumplir su pena.

Por Sergio Osegueda