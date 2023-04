“Pacto de no agresión” adhiere a 27 partidos políticos

Este martes se llevó a cabo la firma del “pacto de no agresión” en el cual solamente 27 partidos políticos lo firmaron, conozcamos los detalles.



Con estas palabras, el Tribunal Supremo Electoral lanzó oficialmente el acuerdo nacional por una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos, con la intención de que los partidos políticos suscribieron el mismo y con ello promover un proceso electoral con integridad, que fortalezca la democracia y el estado de derecho en el país, en un ambiente de paz, respeto, inclusión y ética.



Algunos candidatos brindaron su opinión al respecto de dicho pacto de no agresión, asegurando que es una buena iniciativa para poder llevar a cabo unas elecciones en un ambiente de paz y respeto.



Sin embargo, uno de los partidos políticos señaló en la actividad que no firmarán el pacto de no agresión por el actuar del TSE al realizar inscripciones las cuales han sido cuestionadas.



Algunos también señalaron que este acuerdo la mayoría de los partidos políticos no los van a cumplir por lo que ven innecesario este tipo de firmas.

De los 30 partidos políticos que se encuentran registrados solamente 27 firmaron dicho acuerdo nacional. Las agrupaciones que no firmaron el pacto de no agresión fueron:



PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL (PIN) (no asistieron)

PARTIDO PODEMOS (no asistieron)

VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD (VOS) (asistieron pero no firmaron)

Por Marcos Cahuex