Registro de Ciudadanos cerca de finalizar análisis de expedientes de candidatos

Para los próximos días, el registro de ciudadanos podrá concluir el conocer los expedientes que aún quedan pendientes de los candidatos a diferentes cargos públicos.



A 73 días de que culmine la segunda fase electoral en donde los candidatos puedan hacer campaña electoral, el registro de ciudadanos aún tiene expedientes que conocer para poder ser inscritos los postulantes y se les entregue su credencial.

Es de recordar que los magistrados del TSE han dicho que sin la credencial no se puede conocer los planes de trabajo.



Según el Registrador son alrededor de menos 100 los expedientes que se debe conocer pero que para el viernes o el sábado podrían ya estar resueltos. Y para el lunes de la próxima semana podrían finalizar la entrega de credenciales en caso de que no existiese algún recurso de nulidad.



Según cifras del Registro de Ciudadanos, se conocieron 4 mil 311 expedientes, que hacen un total de 44 mil 989 candidatos entre inscritos y no inscritos.



En Guatemala solamente se tiene 4,336 cargos públicos y se deberán escoger el próximo 25 de junio del presente año.

por Marcos Cahuex