CSJ no otorga amparo a UNE para inscripción de Rafael Eduardo González, “Doctor Rafita”

La Corte Suprema de Justicia no otorgó amparo provisional a la Unidad Nacional de la Esperanza con el cual pretendían se diera la inscripción de Rafael Eduardo González, conocido como Doctor Rafita, como candidato a la alcaldía de San Miguel Petapa.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron no otorgar el amparo provisional solicitado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza para que se procediera a la inscripción de Rafael Eduardo González como candidato de dicha agrupación a alcalde de San Miguel Petapa.



En este caso, el registro de ciudadanos determinó no inscribir al conocido Doctor Rafita, por considerar que no cumple los requisitos de idoneidad establecidos en el articulo 113 de la Constitución Política de la República, luego de que este se encuentra implicado en un proceso penal por supuestos malos manejos cuando este fungió como jefe edil de la comuna de Petapa.



En tal sentido la UNE interpuso un recurso de nulidad que no fue aceptado por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que pedían la protección constitucional a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, los magistrados determinaron que es necesario analizar el caso a profundidad, por lo que no se otorga lo solicitado y por lo tanto deberán esperar hasta una resolución en definitiva para determinar si González puede o no participar para el próximo evento electoral, mientras tanto su inscripción sigue sin proceder.

Por Sergio Osegueda