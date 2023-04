CSJ no otorgó amparo al partido Cabal por la inscripción de Flavio Yojcom

La Corte Suprema de Justicia no otorgo amparo provisional al partido Cabal con el cual pretendían que se inscribirá a Flavio Yojcom como candidato a alcalde de San Juan La Laguna, quien busca su reelección.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron no otorgar amparo provisional al partido Cabal, tras dos intentos de obtener una protección constitucional que les permitirá inscribir como candidato a alcalde de San Juan La Laguna, Sololá a Flavio Yojcom quien busca la reelección en dicho municipio.



En este caso, el Registro de ciudadanos de Sololá decidió no inscribir a Yojcom por tener un reparo ante la Contraloría General de cuentas, en la cual se indica tiene sanciones por el mal manejo de por lo menos 2 millones de quetzales por la contratación de familiares en la comuna y la posible adquisición anómala de bienes, por lo cual ya existe una denuncia penal ante el Ministerio Público, situación que fue impugnada por el partido Cabal, al solicitar un recurso de nulidad, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazo la misma.



Por su parte la Corte Suprema de Justicia considera que no hay tampoco una razón para otorgarles de momento el amparo provisional que les permita dejar sin efecto la decisión del registro, por lo que ahora deberán esperar la decisión en definitiva para conocer si Yojcom puede o no participar para buscar su reelección.

Redacción: Sergio Osegueda