CSJ no otorga amparo contra candidatura para alcaldía de San Jacinto, Chiquimula

La Corte Suprema de Justicia no otorgo amparo provisional al partido Vos, quien pretendía impugnar la candidatura a alcalde de Elder Cardona Marcos en San Jacinto, Chiquimula por tener señalamientos de abuso



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron no otorgar un amparo provisional solicitado por el partido Vos con cual pretendían dar marcha atrás a la inscripción de Elder Cardona Marcos como candidato a la alcaldía de San Jacinto Chiquimula por parte del partido Vamos, al considerar que este no llena los requisitos de idoneidad.



Según se indica, Cardona tiene en su contra una denuncia por un supuesto abuso sexual contra una menor de edad además de amenazas e intimidación para llevar a la menor a su casa, situación por la cual la familia de la menor interpuso la denuncia en su contra, misma que se mantiene bajo investigación.



De momento, la inscripción de Cardona Marcos se mantiene hasta no conocer una decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia y se determine si puede o no participar para el evento electoral del próximo 25 de junio.

Por Sergio Osegueda