Presentan pruebas en juicio contra ex directores de Informática del TSE

El Ministerio Público presento prueba documental en contra de los ex directores de informática del Tribunal Supremo Electoral quienes enfrentan juicio por supuesta manipulación de datos.



En la continuación del juicio que se lleva en contra Gustavo Adolfo Castillo y Beny Obdulio Román, ex directores de informática del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público ha presentado una serie de documentos con los acules se asegura también se hace constar las supuestas anomalías cometidas durante el conteo de votos realizados en ele evento electoral de 2019 y las fallas que tuvo el sistema que estaba a cargo de ambos ex empleados públicos.



En uno de los informe presentados, el ente investigador presentó uno entregado por la Contraloría General de Cuentas, en donde el auditor encargado de dicho informe se presentó para explicar lo encontrado, sin embargo la defensa argumentó que era una prueba que no podía ser validada pues no contaba con la firma del auditor, por lo tanto no podría este ratificar o ampliar lo que ahí estaba plasmado.



Ante esto, la juez Bélgica Déras indicó que la prueba era valida por lo tanto era necesario escuchar al perito.



De momento se espera que se citen a más testigos dentro del caso, por lo que se prevé, que el debate se extenderá hasta el próximo más hasta tener un veredicto.

Por Sergio Osegueda