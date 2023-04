Roxana Baldetti rechaza que se le asigne abogado de la Defensa Pública Penal

El ahora ex abogado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Gustavo Juárez, reiteró ante el Juzgado de Mayor Riesgo B su renuncia a la defensa de esta, situación que fue ratificada por la ex funcionaria quien expresó no quiere ser representada por el Instituto de la defensa Pública Penal.



De esta manera el abogado Gustavo Juárez ratificó ante la juez de mayor riesgo B su decisión de renunciar a la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, al asegurar que esta le debía el pago de sus honorarios por el trabajo realizado, situación que fue confirmada por Baldetti, quien además afirmó no querer ser representada por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Ahora la ex vicepresidenta tiene un plazo de 72 horas para presentar un nuevo defensor de su confianza mientras busca la manera de saldar su deuda con el anterior abogado.

Por Sergio Osegueda