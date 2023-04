CSJ mantiene inscripción de Víctor Alvarizaes como candidato a alcalde

La Corte Suprema de Justicia suspendió el trámite de un amparo el cual pretendía dejar sin efecto la inscripción de Víctor Alvarizaes como candidato a la alcaldía de Santa Catarina Pinula por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza.



La Corte Suprema de Justicia suspendió el trámite de un amparo interpuesto por Donald Aquiles Barillas Contreras, quien con el recurso pretendía dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a Víctor Alvarizaes como candidato a la alcaldía de Santa Catarina Pinula por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza.



Según explica la resolución de la corte, Barillas, no era la persona establecida en ley para la interposición de dicho amparo por lo que no se puede proceder a conocer su petición.



En este caso, se reclamaba que Alvarizaes no cumple con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República que contiene los preceptos de idoneidad de los candidatos, ya que tiene 4 procesos penales abiertos, entre estos uno por presunta campaña negra cometido en contra del actual alcalde de la localidad.



Con la decisión de los magistrados, la inscripción de Alvarizaes se mantiene por lo que podrá participar en los comicios previstos para el 25 de junio.



Por Marcos Cahuex

