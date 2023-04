TSE señala ilegal postulación de Ninotchka Matute para alcaldía de la capital

Los magistrados del TSE informaron que el corrimiento de Ninotchka Matute de candidata a vocal 2 a candidata a alcalde de la ciudad capital por parte de la coalición Winaq-Urng Maíz-Semilla es ilegal y que utilizar el nombre del ex candidato en su campaña podría ser motivo de sanción.



Por no presentar su constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos conocido como finiquito, el registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Juan Francisco Solorzano Foppa quien buscaba llegar a la alcaldía de la ciudad capital con la colación Semilla-Winaq-Urng.



Ante la declaratoria de la vacante del cargo de alcalde, la planilla municipal de dicha coalición decidieron que Ninochka Matute quien está inscrita como concejal dos, sustituyera a Foppa. En ese momento decidieron llamar a la coalición Foppa por la Ciudad”



Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral explicaron que dicho corrimiento es ilegal y solamente se puede realizar si en dado caso la planilla es ganadora. También mencionaron que es ilegal usar el nombre de una persona que no está inscrita por lo que sí lo hacen podrían recibir una sanción.



Inicialmente Ninotchka Matute iba como concejal II en la planilla municipal y la candidata a concejal I, Verónica Molina Lee renunció por asuntos personales y según la Ley Electoral en su artículo 206, en la ausencia temporal o permanente del alcalde quien sustituye es el concejal I y así sucesivamente.

Por Marcos Cahuex