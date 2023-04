CSJ no otorga amparo para inscripción de ex tesorero condenado por peculado

La Corte Suprema de Justicia no otorgó un amparo provisional solicitado por el partido Todos para lograr la inscripción del ex tesorero de San Pedro Solomá, Huehuetenango quien ya fue condenado por el delito de peculado.



Los magistrados de la Corte Suprema de justicia no otorgaron un amparo provisional solicitado por el partido Todos que buscaba que el ex tesorero de la alcaldía de San Pedro Solomá, Oliver Leonel Alvarado del Valle, fuera inscrito como candidato a alcalde de San Antonio Huista, en el mismo departamento.



De acuerdo al historial, el registro de ciudadanos había permitido la inscripción de Alvarado, sin embargo ante los señalamientos y condenas emitidas en contra de este por el delito de peculado, el Tribunal Supremo Electoral aceptó la nulidad solicitada por el partido Humanista y decidió dejar sin efecto la inscripción.



Ante esto el partido Todos quien postula a Alvarado como candidato a alcalde en San Antonio Huista, solicitó la protección constitucional, sin embargo la corte determino que de momento no se puede acceder a la petición, por lo que deberán esperar la decisión en definitiva de los magistrados para conocer si este puede o no participar en el próximo evento electoral.

por Sergio Osegueda