TSE monitorea a varios creadores de contenido para evitar que favorezcan a un candidato

La unidad de medios de comunicación del TSE se encuentra monitoreando al menos 50 creadores de contenidos para evitar que favorezcan a candidatos.

Las redes sociales han sido un factor en estas elecciones del 2023, ya que, personas individuales generan publicaciones en temas electorales y por su lado, candidatos a un cargo público realizan propaganda electoral por la alta demanda de visualización de las mismas.



Por ello, el Tribunal Supremo Electoral a través de la unidad de medios de comunicación, se encuentran monitoreando a 50 creadores de contenidos para constatar que no estén haciendo propaganda o favoreciendo a un candidato. De la cifra antes mencionada, cinco cuentas son las que están siendo más vigiladas por la cantidad de interacciones y contenido que comparten.



El jefe de la unidad de medios de comunicación señaló que de encontrar algún “influencer” que favorezca a un candidato se realizará un informe para que sea investigado por la inspección general.



Las plataformas donde más contenido electoral se publican los generadores de contenido son:



-Facebook

-Twitter



Es de mencionar, que la red social TikTok ha incrementado sus espectadores, por lo que la mayoría de candidatos han optado a trasladarse a dicha plataforma.



De acuerdo a las políticas de Meta, se permite la pauta publicitaria política en Facebook e Instagram desde cuentas debidamente verificadas. En el caso de Twitter, que no pertenece a Meta, no se permite la pauta publicitaria de organizaciones políticas. Al igual que en Tik Tok que no se puede pautar ningún contenido.

Redacción: Marcos Cahuex