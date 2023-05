Así es la Sub 20 de Nueva Zelanda primer rival de Guatemala en el Mundial

La Sub 20 de Guatemala debutará a las 12 horas del sábado 20 de mayo ante Nueva Zelanda en el Mundial de Argentina.

La FIFA divulgó hoy los horarios de la azul y blanco para sus compromisos de fase de grupos en la cita mundialista.

Chapines y neozelandeses se encargarán de inaugurar el Mundial en tierras gauchas luego del cambio de sede.

Luego, la Sub 20 enfrentará a la anfitriona Argentina el martes 23 de mayo a las 15 horas y cerrará el 26 de mayo ante Uzbekistán a la misma hora.

🔔 SQUAD ANNOUNCED 🔔

Our squad has been named for the U-20 @FIFAWorldCup in Argentina.

We will be playing (local time):

20 May – vs. 🇬🇹 Guatemala

23 May – vs. 🇺🇿 Uzbekistan

26 May – vs. 🇦🇷 Argentina #U20WC

— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) May 1, 2023