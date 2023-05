Diputados cumplirán dos semanas consecutivas sin tener sesiones

La Junta Directiva del Congreso no volvió a convocar a sesión plenaria para esta semana, con lo cual suman ya dos semanas seguidas sin estas y al mismo tiempo finalizarán el primer periodo de labores ordinarias sin sesiones sin sesiones.

La Junta Directiva del Congreso de la República decidió no volver a sesionar esta semana para discutir temas legislativos, pendientes desde hace varias semanas.

De acuerdo con los legisladores, la semana anterior no se realizaron sesiones porque se estaban resolviendo algunos problemas administrativos, sin embargo, para esta semana nuevamente no brindaron postura del porque no se llevaran acabo las sesiones.

Ni siquiera se convocó a la sesión de instancia de jefes de bloque, para buscar discutir que temas serían de interés poder discutir.

Vale la pena mencionar que a muchos congresistas se les ha visto en campaña electoral en el interior del país durante los últimos días, por lo que muchos de ellos, está podría ser la razón de su ausencia.

Pero algo que es muy importante destacar, es que esta semana finaliza el primer periodo ordinario de labores, precisamente el próximo 14 de mayo, por lo que la próxima semana el congreso entrará a un breve receso de labores.

A partir del 15 de mayo, dará inicio el primer periodo de labores extraordinario, el cual únicamente da paso a dos sesiones plenarias al mes, y dos sesiones al mes de las diferentes comisiones de trabajo.

Con esto, los diputados dejaron varios temas pendientes de discusión y de aprobación en el pleno, que parecía que serían aprobados rápidamente, por la polémica que se estaba presentando en el legislativo con muchos de esos temas.

Como por ejemplo, la aprobación en tercera lectura de la aplicación del recurso de gracia o indulto a la pena de muerte, la cual desde hace 4 semanas se trató de hacer pero no se logró en el pleno.

También recordemos que la Presidente del Congreso, Shirley Rivera se comprometió con los líderes magisteriales para que se elaboren nuevas reformas a la ley de clase pasivas del Estado, en favor de los jubilados, lo cual tampoco se podrá avanzar esta semana en el palacio legislativo.

Por Bryan Choy