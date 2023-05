Ligan a proceso penal a las ex fiscales auxiliares de la FECI

Luego que la Sala Cuarta de Apelaciones revocara la falta de mérito dictada a favor de la ex fiscales auxiliares de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Paola Escobar y Aliss Moran, el juzgado Tercero Pluripersonal de primera instancia procedió a ligarlas a proceso penal por el delito de Abuso de autoridad, de tal manera que la investigación continúa en su contra.

Según se informó por parte del Ministerio Público, el juez decidió enviar a ambas ex fiscales a prisión preventiva mientras dura la investigación en su contra y se otorgó un plazo de 3 meses para concluir la misma.

En este caso, se señala a las ex fiscales de haber generado irregularidades en el proceso que se llevó en contra del abogado Denis Billy Herrera Arita, cuando se le vinculo a supuestos actos de corrupción dentro del caso Comisiones Paralelas 2020, situación por la cual denuncio a Escobar, Moran y a los ex fiscales Willy Racanac, quien ya se encuentra ligado a proceso penal dentro de este caso y contra el ex fiscal Rudy Herrera, contra quien pesa una orden de captura en su contra y de quien se conoce se encuentra en Estados Unidos.

Redacción: Sergio Osegueda