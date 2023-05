CC solicita a la CSJ documentos para analizar la situación de Jaime Martínez Lohayza

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha dado un plazo de 5 días a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se haga entrega de un informe en el cual se de cuenta de cual es el estado de la casación presentada en el caso que se lleva en contra del ex diputado Jaime Martinez Lohayza, quien fue condenado a 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

Dicha petición se realiza por parte del tribunal constitucional para tener mejor visión sobre la petición realizada por Martínez y el partido Valor de un amparo que les permita se ordene al Tribunal Supremo Electoral proceda a su inscripción como candidato a alcalde de Jutiapa por parte de dicha agrupación Política.

En este caso, el tribunal no accedió a la inscripción dada la sentencia que pesa sobre este, pero la defensa de Martínez afirma que mientras la sentencia no este firme, la presunción de inocencia del ex diputado se mantiene vigente por lo que este extremo no debiera ser tomado en cuenta para la inscripción.

Una vez la Cámara entregue la documentación requerida se espera que los magistrados constitucionales realicen el análisis respectivo y determinen si proceden o no a dar el fallo solicitado.

Redacción: Sergio Osegueda