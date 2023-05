Temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzará el 1 de junio, pero el tiempo no siempre sigue el calendario y los meteorólogos comenzaron a vigilar un sistema en el Atlántico esta semana.

El Centro Nacional de Huracanes destacó una zona de chubascos y tormentas al noreste de las Bahamas centrales con una baja probabilidad de convertirse en un sistema tropical en los próximos 2 a 7 días.

A pesar de que las temperaturas de la superficie del mar en gran parte del Atlántico, incluyendo cerca de las Bahamas, están alrededor de 1 a 2 °C por encima de lo normal, el sistema tiene una batalla cuesta arriba si se convirtiera en una depresión tropical o ciclón.

“Se espera que los fuertes vientos de nivel superior y el aire seco impidan el desarrollo mientras el sistema se mueve en general, hacia el norte noreste de 8 a 16 km/h sobre el suroeste del Atlántico durante el próximo día más o menos”, indicó el centro de huracanes.

21 May 8AM EDT: NHC is monitoring a large area of disturbed weather in the southwestern Atlantic. The chance of formation in the next 48 hours is low (🟡10%). For the latest information, please visit https://t.co/tW4KeGe9uJ. pic.twitter.com/WTnE5pxE0H

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 21, 2023