CSJ rechaza amparar a Neto Bran por amonestación del TSE al portar arma de fuego

La Corte Suprema de Justicia no otorgó un amparo provisional solicitado por el alcalde de Mixco, Neto Bran, con el cual pretendía revertir la amonestación impuesta en su contra por utilizar un arma de fuego en su campaña electoral.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron amparo provisional al alcalde de Mixco, Neto Bran, con el cual pretendía revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral de amonestarlo por la utilización de un arma de fuego en su campaña electoral.

A criterio de Bran, este no había incurrido en alguna falta y por lo tanto no debía ser amonestado, sin embargo la Corte estimó que no hay elementos que permitan de momento otorgarle la protección solicitada por lo que deberá esperar el fallo definitivo.

En este caso El Tribunal supremo Electoral decidió amonestarlo por el uso del arma de fuego en las imágenes de su campaña, y advirtió que de no retirar dicha publicidad este podría ser sancionado económicamente.

Por Sergio Osegueda