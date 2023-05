Jonathan Chévez, podría alcanzar su libertad, tras decisiones en dos de tres casos en los que se encuentra vinculado, en uno se la ha dado el beneficio de la medida sustitutiva y en otro se ha ordenado su inmediata libertad.

Señalado por el Ministerio Público de supuestos actos anómalos al comprar artículos a favor de los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y estar vinculados a otros dos procesos, Jonathan Chévez, alias “El Mago”, podría recuperar su libertad muy pronto.

Según se indica, en el caso Transurbano donde en febrero pasado la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo en el cual se ordena que este no puede se procesado por el delito de financiamiento electoral no registrado por no estar vigente cuando se dieron los hechos, situación por la cual la semana anterior, el juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal llevo a cabo la audiencia para dar cumplimiento a la orden.

En la misma, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad solicitó que se pudiera reformar el delito, situación que fue rechazada por la juez Sara Yoc, bajo el argumento de que la orden de la Corte no contenía una reforma del delito, sino que expresamente indicaba que Chévez no podía ser procesado por tal delito, y siendo ese el único señalamiento que había en su contra, al quedar sin efecto, la juez ordenó inmediatamente su libertad.

No obstante, Chévez sigue vinculado a otros dos procesos, por lo que este lunes, solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B, la posibilidad de obtener una medida sustitutiva dentro del caso Cooptación del Estado, en donde la juez Eva Recinos, accedió a la petición.

Según se conoció, dicha medida consiste en el arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con coimputados y el pago de una caución económica de un millón de quetzales, para la cual tiene un plazo de 15 días para cancelarlo.

A pesar de que estas dos resoluciones han sido a su favor, Chévez continuará guardando prisión preventiva por su vinculación al caso El Bodegón, donde se espera que en los próximos días se presente una solicitud de medida sustitutiva mientras puede dilucidar su situación legal dentro de este tercer proceso.

Por Sergio Osegueda