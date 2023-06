Manchester City gana la FA Cup y se acerca más al “triplete”

El Manchester United derrotó 2-1 al Manchester United en el clásico de la final de la FA Cup.

Los citizens se acercan con ello más a su sueño del “triplete” de ganar la Premier League, la Copa y la Champions League la que disputarán contra el Inter el próximo sábado 10 de junio.

Los dirigidos de Guardiola se pusieron adelante a solo 12 segundos del partido, récord de anotación que llegó en los pies de Gundogan.

Play it on repeat 🔄 #EmiratesFACup pic.twitter.com/7icU5OL3F5

El United empató las acciones a los 33 minutos con un penal por medio de Bruno Fernandes luego de una mano en el área de Jack Grealish.

The goal 👌

The reaction 🤌

The player 🔝#EmiratesFACup pic.twitter.com/1Pwp2lI1Kf

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023