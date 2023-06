¡Emocionante! Así fue la despedida del fútbol de Zlatan Ibrahimovic

Como pocas veces se le ha visto, Zlatan Ibrahimovic se despidió entre lágrimas del fútbol en la última jornada de la Serie A en Italia.

Este domingo varias de las grandes ligas de Europa tuvieron su última jornada, definiendo a clasificados a competiciones continentales y para el fatídico descenso.

En Italia, concretamente en el estadio San Siro, se vivió un momento histórico con la despedida del fútbol de la leyenda sueca que recorrió las mejores ligas.

Tears in everyone's eyes. Zlatan is immense, 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

Zlatan fue ovacionado por miles de seguidores rossoneros que le despidieron en el último club que defendió, el AC Milan.

El sueco que siempre dio muestras de entereza y carácter fuerte, tuvo que aguantar las lágrimas durante su adiós al fútbol. Será recordado no solo por goles imposibles, sino por su altanería y arrogancia que formaron su leyenda.

A reminder that Zlatan turned down a €100 million per year offer from China to rebuild Milan and bring them back to the top. You will forever be remembered as a legend.❤️🖤pic.twitter.com/WjQOf3SXIC — 🦅 (@nemaccer) June 4, 2023

Zlatan cerró su carrera apoyando al renacer de un histórico como el Milán, con el que durante 3 años jugó 163 partidos, anotó 93 goles y dio 35 asistencias; además de levantar dos Scudettos y una Supercopa de Italia.

El milanismo despide en San Siro a su último ídolo. Aquí te levantaste y contigo nos levantamos también, Zlatan. Jamás dejaremos de agradecerte tu magia, tu entrega y alta exigencia. Uno di noi, grazie Ibra con tutto il cuore ❤️🖤 pic.twitter.com/HIoopLedsh — AC Milan Club CDMX (@acmilan_cdmx) June 4, 2023

Con 41 años de edad, decidió no renovar con el club italiano y dejó unas palabras finales ante los tiffossi:

“Muchos recuerdos he tenido en este estadio. La primera vez que llegué al Milán me hicieron feliz, la segunda me hicieron sentir honrado. Agradezco al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los aficionados de todo corazón, por la oportunidad que me han dado. Gracias por hacerme sentir siempre en casa. Soy Milanista para toda la vida. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol”, dijo.

Deja atrás 32 títulos conseguidos en su paso por el Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG y Manchester United.