Los Nuggets de Denver ganan su primer título de la NBA

Los Denver Nuggets son campeones de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia tras derrotar este lunes a los Miami Heat por 94-89 en el quinto partido de las finales de la NBA.

La superestrella de los Nuggets, Nikola Jokic, anotó 28 puntos con 12 de 16 en tiros de campo, además de 16 rebotes, y fue nombrado MVP [Jugador Más Valioso] de las finales de la NBA. El pívot serbio es el primer pívot que gana el MVP de las finales de la NBA desde Shaquille O’Neal en 2002.

“No estamos ganando para nosotros, estamos ganando para la persona que tenemos al lado y por eso [significa] aún más”, dijo Jokic tras ser nombrado MVP sobre lo que significaba para él el campeonato.

Tras los problemas iniciales de tiro, los Heat convirtieron una desventaja de ocho puntos en el primer cuarto en una ventaja de 10 puntos en el segundo. Liderados por los 18 puntos del pívot de Miami Bam Adebayo en la primera mitad, los Heat cerraron los dos primeros cuartos con una ventaja de siete puntos sobre los Nuggets (51-44).

Jokic throws Jamal Murray into the pool 😭 pic.twitter.com/h75zpzEgHm

Denver, que falló 20 de sus primeros 22 intentos de triples, se reagrupó en la segunda parte y superó a los Heat por 26-20 en el tercer cuarto para recortar la desventaja a 71-70 de cara al cuarto.

En el último cuarto, en el que los Nuggets llegaron a ir ganando por siete puntos, Jimmy Butler orquestó una racha de 8-0 para los Heat, que se pusieron 87-86 y recuperaron momentáneamente la ventaja.

El banquillo de Denver respondería anotando los últimos seis puntos del partido, mientras sofocaba la ofensiva de los Heat.

Faltando 15 segundos para el final y con los Heat perdiendo por tres puntos, Butler falló un triple que podría empatar el partido. El alero de los Nuggets Bruce Brown cogió el rebote defensivo del fallo de Butler y, tras recibir una falta, anotó dos tiros libres para ampliar la ventaja de Denver y conseguir la victoria final y el 4-1 en la serie.

El jugador de los Nuggets Jamal Murray terminó con 14 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, mientras que Michael Porter Jr. añadió 16 puntos y 13 rebotes.

How many 🏆 you got KCP?? pic.twitter.com/SjXCJM52iJ

— NBA (@NBA) June 13, 2023