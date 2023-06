Resarcirán al ex director de a PNC Erwin Sperisen

Tras analizar una serie de alegatos interpuestos por el ex director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegó a la conclusión de que este no recibió un juicio imparcial cuando fue condenado a 15 años de prisión por su participación en acciones de muertes extrajudiciales contra privados de libertad en la cárcel Pavón en 2007, cuando este dirigía la institución de seguridad.

Según explica en un comunicado el Tribunal, se determinó que existió una violación al articulo 6.1 de la convención europea de Derechos Humanos, pues no se le garantizó a Sperisen un juicio con jueces imparciales.

Por tal razón, el Tribunal condena al Estado de Suiza a resarcir al ex director con 15 mil euros, no obstante las sentencias no podrán ser modificadas pues los alegatos ingresaron a dicho tribunal fuera de tiempo.

Erwin Sperisen, quien goza de las nacionalidades guatemalteca y suiza, fue condenado en Suiza en un primer juicio a cadena perpetua por la muerte de 7 privados de libertad, sin embargo tras una repetición del juicio una vez más se le encontró culpable, pero su sentencia fue reducida a 15 años de prisión, por el conocido caso Pavo Real.

Redacción: Sergio Osegueda